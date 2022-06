Dramma per il famoso attore delle fiction, trovato morto il figlio 27enne: “Una famiglia distrutta” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un altro lutto nel mondo della televisione, morto Harrison Wagner. Il musicista e figlio dell’attore di Bautiful, Merlose Place e General Hospital Jack Wagner è stato trovato senza vita lunedì 6 giugno in un parcheggio a North Hollywood. Aveva solo 27 anni. Un portavoce del medico legale della contea di Los Angeles ha affermato che Harrison è stato dichiarato morto a North Hollywood alle 5:14 ora locale e che la causa della sua morte è attualmente sotto inchiesta. L’ultimo post su Instagram di Harrison risale al 22 maggio. Una foto in cui il giovane è seduto pensieroso su una panchina e la frase: “Focus. Sei rimasto con te e i tuoi pensieri”. Una frase che oggi, dopo la morte di Harrison Wagner, risuona come una sorta di grido di aiuto e allo stesso tempo rassegnazione al suo malessere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un altro lutto nel mondo della televisione,Harrison Wagner. Il musicista edell’di Bautiful, Merlose Place e General Hospital Jack Wagner è statosenza vita lunedì 6 giugno in un parcheggio a North Hollywood. Aveva solo 27 anni. Un portavoce del medico legale della contea di Los Angeles ha affermato che Harrison è stato dichiaratoa North Hollywood alle 5:14 ora locale e che la causa della sua morte è attualmente sotto inchiesta. L’ultimo post su Instagram di Harrison risale al 22 maggio. Una foto in cui il giovane è seduto pensieroso su una panchina e la frase: “Focus. Sei rimasto con te e i tuoi pensieri”. Una frase che oggi, dopo la morte di Harrison Wagner, risuona come una sorta di grido di aiuto e allo stesso tempo rassegnazione al suo malessere ...

