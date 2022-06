Donbass, battaglione Karpatska guida la resistenza a Severodonetsk: «Mai vista una potenza di fuoco del genere» (Di mercoledì 8 giugno 2022) È resistenza a Severodonetsk. Ed è il battaglione Karpatska che sta lottando per evitare che i russi prendano il controllo totale della città in Donbass. L'esercito russo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 giugno 2022) È. Ed è ilche sta lottando per evitare che i russi prendano il controllo totale della città in. L'esercito russo...

Advertising

Tribonacci1 : RT @valy_s: #Travaglio “un cronista nel #donbass che racconta gli orrori del battaglione azov e delle milizie ucraine non è uno pagato da #… - Xavier979 : RT @valy_s: #Travaglio “un cronista nel #donbass che racconta gli orrori del battaglione azov e delle milizie ucraine non è uno pagato da #… - Larisa39128171 : RT @valy_s: #Travaglio “un cronista nel #donbass che racconta gli orrori del battaglione azov e delle milizie ucraine non è uno pagato da #… - Quinta00876879 : RT @valy_s: #Travaglio “un cronista nel #donbass che racconta gli orrori del battaglione azov e delle milizie ucraine non è uno pagato da #… - SILVIALUCISANO : RT @valy_s: #Travaglio “un cronista nel #donbass che racconta gli orrori del battaglione azov e delle milizie ucraine non è uno pagato da #… -