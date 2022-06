Dolomiti Extreme Trail da record: oltre 1500 concorrenti, da 51 paesi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Numeri da record per la nona edizione di Dolomiti Extreme Trail, evento che si svolgerà dal 10 al 12 giugno sui sentieri della Val di Zoldo (Belluno). I partecipanti alla manifestazione, infatti, hanno superato quota 1500, con 51 nazioni e cinque continenti rappresentati. Mai così tanti a correre tra Pelmo e Civetta, Moiazza e San Sebastiano, nel cuore delle Dolomiti Unesco Patrimonio dell’Umanità. Cinque i tracciati proposti: 103 chilometri (7.150 metri di dislivello positivo e altrettanti di dislivello negativo); 73 chilometri, con 5.500 metri di dislivello; 53 chilometri (3.800 metri di dislivello); 23 chilometri (1.000 metri di dislivello); 11 chilometri e 700 metri di dislivello. Il via alla 103 K verrà dato alle 22.00 di venerdì 10 giugno, la partenza della 73 K alla mezzanotte e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Numeri daper la nona edizione di, evento che si svolgerà dal 10 al 12 giugno sui sentieri della Val di Zoldo (Belluno). I partecipanti alla manifestazione, infatti, hanno superato quota, con 51 nazioni e cinque continenti rappresentati. Mai così tanti a correre tra Pelmo e Civetta, Moiazza e San Sebastiano, nel cuore delleUnesco Patrimonio dell’Umanità. Cinque i tracciati proposti: 103 chilometri (7.150 metri di dislivello positivo e altrettanti di dislivello negativo); 73 chilometri, con 5.500 metri di dislivello; 53 chilometri (3.800 metri di dislivello); 23 chilometri (1.000 metri di dislivello); 11 chilometri e 700 metri di dislivello. Il via alla 103 K verrà dato alle 22.00 di venerdì 10 giugno, la partenza della 73 K alla mezzanotte e ...

