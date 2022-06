Disneyland Paris, la proposta di matrimonio finisce male. Dipendente irrompe nel momento più bello e fa qualcosa di incredibile (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal New York Times all’Independent, tutti stanno parlando della proposta di matrimonio a Disneyland Paris rovinata da un addetto dello staff del parco. Il video è apparso la prima volta su Reddit ed è poi diventato virale su tutti i social. Cosa è accaduto? Il 21 maggio scorso, un ragazzo di nome Ante si è inginocchiato sul palco davanti alla sua amata per chiederle la mano. Dietro di loro il meraviglioso sfondo del castello della Bella Addormentata. Tutto perfetto quando, all’improvviso, un ragazzo dello staff, con tanto di cerchietto ed orecchie da topolino, è intervenuto afferrando la scatoletta con l’anello. Così la coppia è stata invitata a scendere le scale ed è stato riconsegnato loro l’anello: “Grandioso, ma meglio se lo dice qui sotto”, ha detto l’autore del gesto. Infastiditi, i due sono dovuti scendere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal New York Times all’Independent, tutti stanno parlando delladirovinata da un addetto dello staff del parco. Il video è apparso la prima volta su Reddit ed è poi diventato virale su tutti i social. Cosa è accaduto? Il 21 maggio scorso, un ragazzo di nome Ante si è inginocchiato sul palco davanti alla sua amata per chiederle la mano. Dietro di loro il meraviglioso sfondo del castello della Bella Addormentata. Tutto perfetto quando, all’improvviso, un ragazzo dello staff, con tanto di cerchietto ed orecchie da topolino, è intervenuto afferrando la scatoletta con l’anello. Così la coppia è stata invitata a scendere le scale ed è stato riconsegnato loro l’anello: “Grandioso, ma meglio se lo dice qui sotto”, ha detto l’autore del gesto. Infastiditi, i due sono dovuti scendere. ...

