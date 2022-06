(Di mercoledì 8 giugno 2022) Unadida, quasi da favola. In realtà, lo scenario l’avrebbe anche permesso perché lui, un ragazzo di nome Ante, ha pensato bene di inginocchiarsi di frontesua compagna per chiederle la mano proprio nel parcoParis. Ma è qui, mentresembrava volgere a gonfie vele, che la sorpresa, nel luogo meraviglioso e incantato, è statata. Come? Da un addetto staff, unche è sbucato all’improvviso e che, con tanto di cerchietto e orecchie da topolino, ha afferrato la scatoletta con l’anello. Poi, infastidito ha chiestocoppia di andare via, di spostarsi da lì. Il video delladi...

Advertising

CorriereCitta : Disneyland e il sogno infranto: lui fa la proposta di matrimonio alla fidanzata, arriva il dipendente e rovina tutto - GSRossi : Io difendo ancora Euro Disneyland… trent’anni dopo - Gianni Scipione Rossi - Leonor72473379 : RT @_amy_chiara_: Il mio sogno nel cassetto Disneyland ?? una magia da vivere.. - _amy_chiara_ : Il mio sogno nel cassetto Disneyland ?? una magia da vivere.. -

Il Corriere della Città

Doveva essere una proposta di matrimonio da. Si era inginocchiato davanti alla sua amata per giurarle amore eterno nella cornice del magnifico Castello della Bella Addormentata diParis . Ma qualcosa è andato storto e il ......vissute nelle relazioni amorose visualizzata con immagini in costante metamorfosi simile a un... ha lavorato in Fantasia e Dumbo , è stato tra gli ideatori die ha collaborato con ... Disneyland e il sogno infranto: lui fa la proposta di matrimonio alla fidanzata, arriva il dipendente e rovina tutto Una proposta di matrimonio da sogno, quasi da favola. In realtà, lo scenario l’avrebbe anche permesso perché lui, un ragazzo di nome Ante, ha pensato bene di inginocchiarsi di fronte alla sua compagna ...Doveva essere una proposta di matrimonio da sogno. Si era inginocchiato davanti alla sua amata per giurarle amore eterno nella cornice del magnifico Castello della Bella Addormentata ...