Dipendenti pubblici, la fuga dei giovani dal posto fisso: “Stipendi troppo bassi, come facciamo a pagare gli affitti a Roma e Milano?” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Toglietevi dalla testa l’idea di chiedere un trasferimento. Sono qui da 20 anni e non l’ho ancora ottenuto. Ah, e non pensate di fare carriera, è impossibile”. Roma, ministero dell’Economia e delle Finanze. È il primo giorno di lavoro per decine di giovani e il gruppo di neoassunti, testimoni dello sfogo di un dipendente che lavora in quell’ufficio da tempo, non può credere alle proprie orecchie. A raccontarlo è Marco (nome di fantasia, ndr): laurea in giurisprudenza, avvocato abilitato, un dottorato alle spalle. Ha vinto il concorso per funzionari amministrativi, si è piazzato tra i primi posti, eppure ha dovuto lasciare la Sicilia. Prende servizio nella Capitale, al Mef: non ci sono computer per tutti, non viene fatta la formazione, per giorni a nessuno viene detto cosa fare. Lui, Marco, vi resterà per poco: “Dopo circa tre settimane mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Toglietevi dalla testa l’idea di chiedere un trasferimento. Sono qui da 20 anni e non l’ho ancora ottenuto. Ah, e non pensate di fare carriera, è impossibile”., ministero dell’Economia e delle Finanze. È il primo giorno di lavoro per decine die il gruppo di neoassunti, testimoni dello sfogo di un dipendente che lavora in quell’ufficio da tempo, non può credere alle proprie orecchie. A raccontarlo è Marco (nome di fantasia, ndr): laurea in giurisprudenza, avvocato abilitato, un dottorato alle spalle. Ha vinto il concorso per funzionari amministrativi, si è piazzato tra i primi posti, eppure ha dovuto lasciare la Sicilia. Prende servizio nella Capitale, al Mef: non ci sono computer per tutti, non viene fatta la formazione, per giorni a nessuno viene detto cosa fare. Lui, Marco, vi resterà per poco: “Dopo circa tre settimane mi sono ...

