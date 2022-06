Diletta Leotta, fuga d’amore con il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli: ma chi è il nuovo compagno della conduttrice? FOTO (Di mercoledì 8 giugno 2022) Diletta Leotta ha ormai ufficializzato la sua relazione con Giacomo Cavalli, il suo nuovo fidanzato. I due sono stati avvistati mentre si dirigevano a Palma di Maiorca per una vacanza rilassante. Dalla coppia ancora nessuna conferma sulla loro storia d’amore, ma i dettagli lasciano poco spazio all’immaginazione… Leggi anche: Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha ormai ufficializzato la sua relazione con, il suo. I due sono stati avvistati mentre si dirigevano a Palma di Maiorca per una vacanza rilassante. Dalla coppia ancora nessuna conferma sulla loro storia, ma i dettagli lasciano poco spazio all’immaginazione… Leggi anche:ha un:...

Advertising

Pepito12098411 : RT @TvKofy: Diletta Leotta (30), presentadora de TV italiana. - DonnaGlamour : Diletta Leotta e Giacomo Cavalli pizzicati dai paparazzi: fuga d’amore per la coppia - GPeppe34N : RT @DP_CMJ: Da Di Maria a Berardi è come passare da Diletta Leotta alla figlia di Fantozzi. - bomberborre : @zorrobw Notizie da Barcellona dicono che la società Barcellona ha rifiutato di Maria … se davvero ha solo 2 offert… - JonnyA2392 : RT @DP_CMJ: Da Di Maria a Berardi è come passare da Diletta Leotta alla figlia di Fantozzi. -