Dietrofront del governo, il 12 giugno si potrà votare senza mascherina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Niente obbligo di mascherina per andare a votare domenica 12 giugno, giorno dei referendum sulla giustizia e delle elezioni amministrative in molti comuni italiani. La decisione del governo è contenuto in una nuova circolare sull'election day in cui il l'uso del dispositivo di protezione individuale diventa "fortemente raccomandato". Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, Claudio Sgaraglia, ha diramato la nuova circolare con cui informa i prefetti dell'avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, dell'"addendum" al Protocollo sanitario e di sicurezza dell'11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Un'aggìunta decisa "in considerazione del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Niente obbligo diper andare adomenica 12, giorno dei referendum sulla giustizia e delle elezioni amministrative in molti comuni italiani. La decisione delè contenuto in una nuova circolare sull'election day in cui il l'uso del dispositivo di protezione individuale diventa "fortemente raccomandato". Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, Claudio Sgaraglia, ha diramato la nuova circolare con cui informa i prefetti dell'avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, dell'"addendum" al Protocollo sanitario e di sicurezza dell'11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Un'aggìunta decisa "in considerazione del ...

