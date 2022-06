Di Maria Juve, Mendes incontra il Barcellona! Sul tavolo il futuro del Fideo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Di Maria Juve, Jorge Mendes è a Barcellona! Il procuratore ha in programma un incontro con i blaugrana per il Fideo Il giornalista spagnolo Gerard Romero ha dato notizia dell’arrivo di Jorge Mendes a Barcellona. L’agente di Angel Di Maria è atterrato in Spagna per discutere del possibile passaggio dell’argentino ai blaugrana. Sono dunque ore decisive, visto che anche la Juventus attende di capire cosa succederà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Di, Jorgeè aIl procuratore ha in programma un incontro con i blaugrana per ilIl giornalista spagnolo Gerard Romero ha dato notizia dell’arrivo di Jorgea Barcellona. L’agente di Angel Diè atterrato in Spagna per discutere del possibile passaggio dell’argentino ai blaugrana. Sono dunque ore decisive, visto che anche lantus attende di capire cosa succederà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

