Di Maio | Da Mosca ci aspettiamo segnali sulle esportazioni del grano

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - "Le prossime settimane saranno cruciali per sbloccare la situazione. Lo voglio dire chiaramente. Dalla Russia cichiari e concreti, perché bloccare ledelsignifica tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, in conferenza stampa con il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è atteso all'Eliseo dove avrà una cena di lavoro con il Presidente francese Emmanuel Macron. Tra i temi al centro del colloquio, "gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev, la sicurezza alimentare, il rafforzamento dell'autonomia europea in materia di Difesa e di Energia, nell'ottica di una strategia energetica diversificata e di una minore ...