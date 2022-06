Denti bianchi | come fare la crema fatta in casa

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 8 giugno 2022)lain: il rimedio fai-da-te che aiuta a riavere una brillantezza nel sorriso. Il sorriso è una delle migliori strategie con cui affrontare la vita e, in molti, sono attenti al fatto che sia più splendente possibile; per questo, c’è molta cura circa il colore dello smalto dei. Lache può autare a sbiancare ie non solo (foto: Pixabay).quindi per cercare di far tornare ial loro colore iniziale, prima che venissero ‘macchiati’ dai cibi e dalle bevande che ingeriamo quotidianamente? Eccola...