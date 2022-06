Delitti di Sarzana, l’uomo fermato nega tutto. Ma gli inquirenti parlano di “gravi indizi”. Ecco quali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Delitti di Sarzana: le due vittime picchiate, uccise e abbandonate in quella striscia di terra al confine tra Liguria e Toscana. È questo il “filo rosso” da cui partono i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia e della Compagnia di Sarzana, coordinati dalla procura della Spezia, nelle indagini sui due omicidi che nelle scorse ore hanno insanguinato quella zona. Quello di Navila Pjetri, prostituta 35enne, trovata senza vita alle 2 di notte di domenica scorsa, nei pressi del torrente Parmignola. E quello di Carlo Bertolotti, un 43enne transessuale residente ad Aulla (MS), il cui cadavere è stato trovato nascosto tra i rovi, poco distante dal luogo del rinvenimento del primo. Delitti di Sarzana, il sospettato fermato nega ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022)di: le due vittime picchiate, uccise e abbandonate in quella striscia di terra al confine tra Liguria e Toscana. È questo il “filo rosso” da cui partono i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia e della Compagnia di, coordinati dalla procura della Spezia, nelle indagini sui due omicidi che nelle scorse ore hanno insanguinato quella zona. Quello di Navila Pjetri, prostituta 35enne, trovata senza vita alle 2 di notte di domenica scorsa, nei pressi del torrente Parmignola. E quello di Carlo Bertolotti, un 43enne transessuale residente ad Aulla (MS), il cui cadavere è stato trovato nascosto tra i rovi, poco distante dal luogo del rinvenimento del primo.di, il sospettato...

