Delfina Delettrez Fendi | chi è l’ex moglie di Claudio Santamaria? Età | figlia Emma | nuovo fidanzato | lavoro | FOTO | Instagram

(Di mercoledì 8 giugno 2022), prima di sposare la sua attualeFrancesca Barra, ha avuto una relazione con. Nonostante in molti sostengano che i due si siano sposati, in realtà non sono mai convolati a nozze. Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche:: età, dove è nato, ex compagna,attuale, figli,...

Advertising

MF Fashion

... Romina e la famiglia, comprensiva di tutte le sorelle, il fratello, madre e padre (mancava all'appello solo Romina Carrisi), amici comeFendi e, infine, Stefano Rastelli . I due ...Fendi, ex moglie Claudio Santamaria/ "Mi piace il gioiello che..." Non solo, l'attore ha raccontato come e quando ha deciso di sposare Francesca Barra: '+ stato bello decidere di ... MFF 111 - Delfina Delettrez Fendi: «Con Kim Jones mi sono subito sentita in famiglia» - MFFashion.com Romina Carrisi sembra abbia un nuovo fidanzato: è apparsa con lui alla sua festa di compleanno ed i due sono apparsi molto affiatati (e sembra che lui piaccia a papà Albano).Il bravissimo attore Claudio Santamaria è sposato con Francesca Barra: conoscete la sua ex compagna e madre della sua prima figlia