Del Basso De Caro attacca Landolfi: “Equivale a zero, dico sempre quel che penso” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano gli attacchi senza mezzi termini in seno al Partito Democratico. Dopo l’attacco di Nicola Landolfi ad Umberto Del Basso De Caro, il parlamentare sannita non ha usato troppi giri di parole per rispondere al numero uno del Pd campano: “Landolfi, presidente di un’assemblea della quale non è mai stato componente politicamente, Equivale all’unico numero algebrico senza segno: lo zero”. Lo afferma Umberto Del Basso De Caro, parlamentare del Pd, rispondendo alle parole nei suoi confronti di Nicola Landolfi, presidente del Pd della Campania. Del Basso De Caro spiega che Landolfi “confonde il partito – spiega – nel quale, suo malgrado, vi sono uomini ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano gli attacchi senza mezzi termini in seno al Partito Democratico. Dopo l’attacco di Nicolaad Umberto DelDe, il parlamentare sannita non ha usato troppi giri di parole per rispondere al numero uno del Pd campano: “, presidente di un’assemblea della quale non è mai stato componente politicamente,all’unico numero algebrico senza segno: lo”. Lo afferma Umberto DelDe, parlamentare del Pd, rispondendo alle parole nei suoi confronti di Nicola, presidente del Pd della Campania. DelDespiega che“confonde il partito – spiega – nel quale, suo malgrado, vi sono uomini ...

Advertising

Piu_Europa : Ieri a Non è l’Arena si è forse raggiunto il punto più basso dei talk show. 35 minuti di vera e propria propaganda… - Glongari : Exc - Colpo #Inter per il futuro: in arrivo il talentuoso classe 2006 del #ParisFc Yvan #Kouadio. Esterno basso man… - aldotorchiaro : Il punto più basso, lo show-down del populismo? Dire che i #referendum sarebbero troppo complessi per la gente comu… - ValerioMoggia : @lazialeantifa @RagPenna Diciamo che bisognerebbe leggere tutto quello che ha detto Wenger, ma ammetto che non dice… - fabriziomico : Con una settimana di ritardo, MTV si ricorda che giugno è il Pride Month e usa il logo a tema, coi colori della ban… -