De Luca vuole una Campania ‘green’ ma “sui rifiuti c’è problema culturale” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – ”Siamo impegnati a fare della Campania una delle regioni più avanzate dal punto di vista ambientale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla giornata di apertura del Green Med Symposium, salone della sostenibilità. La manifestazione, che si concluderà il 10 giugno, è promossa da Ricicla Tv con Ecomondo e gode della partnership istituzionale della Regione Campania, di quella scientifica di ISPRA-SNPA e la sponsorship speciale di Conai. ”Abbiamo deciso di fare gli Stati Generali sull’ambiente per fare il punto sulla situazione campana – ha sottolineato De Luca – in questi anni abbiamo fatto passi in avanti straordinari per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti urbani e siamo riusciti ad eliminare per un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – ”Siamo impegnati a fare dellauna delle regioni più avanzate dal punto di vista ambientale”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, intervenuto alla giornata di apertura del Green Med Symposium, salone della sostenibilità. La manifestazione, che si concluderà il 10 giugno, è promossa da Ricicla Tv con Ecomondo e gode della partnership istituzionale della Regione, di quella scientifica di ISPRA-SNPA e la sponsorship speciale di Conai. ”Abbiamo deciso di fare gli Stati Generali sull’ambiente per fare il punto sulla situazione campana – ha sottolineato De– in questi anni abbiamo fatto passi in avanti straordinari per quanto riguarda il ciclo deiurbani e siamo riusciti ad eliminare per un ...

