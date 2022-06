Dazn | arriva il calcio storico fiorentino | “Spazio allo sport tradizionale”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Suapproda il. Lo annuncia la stessa società tramite una nota ufficiale: “Con l’acquisizione dei diritti da Indiana Production per la trasmissione live dell’edizione 2022 del, la piattaforma leader nello streamingivo rinnova il suo impegno nel rendere losempre più inclusivo e accessibile, dando visibilità a discipline originali, uniche e antiche che tra gioco, tradizione e passione, regalano ancora forti emozioni“. Venerdì 10 giugno si apriranno i giochi, con il variopinto corteo e l’omaggio alla città di Firenze. I calcianti, rigorosamente con costumi rinascimentali, daranno il via all’edizione 2022 di questo. ”Siamo ...

