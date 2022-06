Advertising

SkySport : ?? In collegamento con la Coppa ?? LA DAVIS CUP SU SKY FINO AL 2024 ?? Group Stage in programma dal 14 al 18 settembre… - SkySport : ?? Tennis, la novità della Davis Cup fino al 2024 su Sky ?? Group Stage in programma dal 14 al 18 settembre e le Fina… - darksa0irse : Questi pischelli bravissimi sono il futuro della nostra squadra della davis cup e atp cup - ApportunityIt : Davis Cup Finals: in vendita gli abbonamenti per le sfide di Bologna. Agevolazioni per i tesserati FIT - BessiGianni : 5 Coppe Davis con la nazionale spagnola (2004, 2008, 2009, 2011 e 2019), 2 Laver Cup, 36 tornei ATP Masters 1000, 2… -

FIT

La Regione Emilia Romagna continua a fare incetta di manifestazioni sportive. Dal 13 al 18 settembre, infatti, alla Unipol Arena a Casalecchio di Reno si terrà il girone dellaby Rakuten Finals 2022 che vedrà protagonista l'Italia insieme ad Argentina, Croazia e Svezia. Coppapresente in sala, con le sue 217 once di argento, e che rimarrà alla Regione fino ...They have successfully hostedties in Glasgow, and we look forward to having the women's Worldof Tennis take place in front of passionate tennis fans from around the world in an ... Davis Cup Finals, il grande tennis torna a Bologna. Oggi parte la biglietteria Dal 13 al 18 settembre a Casalecchio di Reno si terrà il girone di Davis Cup by Rakuten Finals 2022 con Italia, Argentina, Croazia e Svezia.Londra, 7 giu. - L'International Tennis Federation (Itf) ha annunciato oggi che la Lawn Tennis Association (Lta) della Gran Bretagna è stata selezionata per osp ...