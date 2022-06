(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilè in grande difficoltà e ha bisogno di monetizzare. Dopo la retrocessione in Ligue 2, ci saranno diverse partenze...

cmdotcom : Dalla Francia: il #Milan interessato a #Onana del #Bordeaux, le condizioni e la valutazione - RadioRossonera : Dopo #Adli e con #Sanches vicino, ancora dalla #Ligue1 il nuovo centrocampista???

Commenta per primo Con la retrocessione in Ligue 2, nel Bordeaux potrebbero esserci diverse partenze durante questo mercato estivo. Tra i giocatori in uscita ci sarebbe anche Jean Onana , ...... che hanno espresso le loro preferenze una settimana prima dei concittadini della... Dopo le presidenziali, Macron è rimasto in dispartepolitica nazionale concentrando la sua attenzione ... Dalla Francia: "Tchouameni ha scelto il Real Madrid"