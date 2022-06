Dal Senegal – Kouliblay parla del suo futuro: la risposta sul Barcellona! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al termine della partita di ieri tra Senegal e Ruanda, vinta dalla Nazionale di Koulibaly con un risultato finale di 0-1, con gol segnato al 98?, il difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di un’emittente Senegalese. FOTO: Getty Images, Koulibaly Tra le varie dichiarazioni inerenti alla partita, è stata posta al numero 26 azzurro anche una domanda sul suo futuro in bilico tra Napoli e Barcellona. Il calciatore del Napoli, con il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, infatti, è al centro di voci di mercato che lo avvicinano ad un interesse della squadra spagnola. Di seguito quanto dichiarato da Kalidou Koulibaly ai microfoni di SeneWeb: “Non posso dirti nulla, perché per il momento non so niente. Sono venuto in Senegal ed ero concentrato sulla squadra Nazionale e sulla ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al termine della partita di ieri trae Ruanda, vinta dalla Nazionale di Koulibaly con un risultato finale di 0-1, con gol segnato al 98?, il difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di un’emittenteese. FOTO: Getty Images, Koulibaly Tra le varie dichiarazioni inerenti alla partita, è stata posta al numero 26 azzurro anche una domanda sul suoin bilico tra Napoli e Barcellona. Il calciatore del Napoli, con il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, infatti, è al centro di voci di mercato che lo avvicinano ad un interesse della squadra spagnola. Di seguito quanto dichiarato da Kalidou Koulibaly ai microfoni di SeneWeb: “Non posso dirti nulla, perché per il momento non so niente. Sono venuto ined ero concentrato sulla squadra Nazionale e sulla ...

