Da oggi | nei menù dei Mc Donald' singlesi e irlandesi | esordisce la sezione dedicata ai sapori italiani con il burger che sa di lasagna e il pollo di pesto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un po’ didel Mediterraneo per le nuove ricette di Mc’s nel Regno Unito. A partire da, neiinglesi elaall’Italia, mentre dal 27 quelle dedicate a Spagna e Cipro. E saranno ben quattro i nuovi hamda poter assaggiare: The Italian Stack, Italian Crispy Chicken, The Spanish Stack, The Chicken Fiesta. Georgina Rodriguez, ...