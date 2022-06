Da lunedì inizia il gran ballo delle elezioni Politiche: i leader si giocano tutto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Difficile ricordare quali altre elezioni amministrative hanno avuto così tanto peso specifico per i leader politici quanto quelle di domenica prossima. Dal Partito Democratico alla Lega, dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia, da Italia Viva: hanno tutti sospeso le decisioni da prendere in vista delle sorti del Governo (e soprattutto delle elezioni Politiche previste per la primavera 2023) in attesa dell'esito delle urne del 12 giugno. L'aspettativa appare piuttosto smisurata ma tant'è, i leader politici confidano di trovarsi lunedì mattina con in mano una guida per i prossimi mesi così da poter poi valutare (e decidere) i futuri passaggi da compiere. La riforma della legge elettorale, ad esempio. Se mai qualche ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Difficile ricordare quali altreamministrative hanno avuto così tanto peso specifico per ipolitici quanto quelle di domenica prossima. Dal Partito Democratico alla Lega, dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia, da Italia Viva: hanno tutti sospeso le decisioni da prendere in vistasorti del Governo (e sopratpreviste per la primavera 2023) in attesa dell'esitourne del 12 giugno. L'aspettativa appare piuttosto smisurata ma tant'è, ipolitici confidano di trovarsimattina con in mano una guida per i prossimi mesi così da poter poi valutare (e decidere) i futuri passaggi da compiere. La riforma della legge elettorale, ad esempio. Se mai qualche ...

