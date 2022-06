Da Genova a Imperia, 24enne cerca madre biologica su Tik Tok (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997, quando nascevo a Imperia. A gennaio finalmente sono stata adottata da una famiglia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997, quando nascevo a. A gennaio finalmente sono stata adottata da una famiglia ...

Advertising

franconemarisa : Da Genova a Imperia: pendolare in vallata per fare il campanaro. A 15 anni è il più giovane di tutti - ilsecoloxix : #7giugno #Report, per vivere la vecchiaia #Imperia è la peggiore città della Liguria. Come #Genova, è negativa anch… - NetoViale : RT @RegLiguria: ?????Aggiornamento per la Carta inventario dei percorsi escursionistici liguri, cui si aggiungono 377 km di sentieri su 38 n… - CMezzanego : RT @RegLiguria: ?????Aggiornamento per la Carta inventario dei percorsi escursionistici liguri, cui si aggiungono 377 km di sentieri su 38 n… - RegLiguria : ?????Aggiornamento per la Carta inventario dei percorsi escursionistici liguri, cui si aggiungono 377 km di sentieri… -