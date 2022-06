Cristina Chiabotto pubblica una foto su instagram ma non si accorge di un dettaglio | tremenda gaffe dell’Ex Miss Italia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Pochi giorni fahato un’immagine che la ritrae in stato di gravidanza avanzata, elegante e bellissima come sempre in un vestito estivo lungo fino ai piedi. Come sempre accade in questi casi l’immagine è stata passata ai raggi X dai follower della modella, che oltre a notare il suo pancino pronunciato hanno anche notato che,ndo quellaha fatto una bellala, ma si perde unè bellissima con o senza filtri. La statuaria ex, alta 1 metro e 82 centimetri, tende ...