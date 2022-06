Crisi economica, guerra e niente pace: il sondaggio svela tutte le paure degli italiani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tra gli italiani regna il pessimismo riguardo la condizione economica del Paese. In base ai risultati dei sondaggi proposti da Nando Pagnoncelli, Presidente di Ipsos, e mostrati durante la trasmissione DiMartedì – andata in onda su La7 nella serata di martedì 7 giugno – quasi la metà della popolazione (44%) prevede un peggioramento della situazione. Tale esito, ha affermato l'ospite del conduttore Giovanni Floris, “ribalta completamente il risultato di esattamente un anno fa, quando alla fine della campagna vaccinale c'era un sostanziale ottimismo nelle previsioni. Poi l'inflazione, il costo dell'energia e la guerra in Ucraina hanno fatto il resto”. Infatti, ad oggi, solo un italiano su cinque (20%) pronostica un miglioramento economico su scala nazionale. Il restante 36% è diviso tra chi sostiene che la situazione resta invariata ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tra gliregna il pessimismo riguardo la condizionedel Paese. In base ai risultati dei sondaggi proposti da Nando Pagnoncelli, Presidente di Ipsos, e mostrati durante la trasmissione DiMartedì – andata in onda su La7 nella serata di martedì 7 giugno – quasi la metà della popolazione (44%) prevede un peggioramento della situazione. Tale esito, ha affermato l'ospite del conduttore Giovanni Floris, “ribalta completamente il risultato di esattamente un anno fa, quando alla fine della campagna vaccinale c'era un sostanziale ottimismo nelle previsioni. Poi l'inflazione, il costo dell'energia e lain Ucraina hanno fatto il resto”. Infatti, ad oggi, solo un italiano su cinque (20%) pronostica un miglioramento economico su scala nazionale. Il restante 36% è diviso tra chi sostiene che la situazione resta invariata ...

