Crisanti | “Le zanzare Aedes avanzano in Italia ma non c’è allarme Dengue”

(Adnkronos) – "La Dengue è una malattia trasmessa da zanzare del genere Aedes, che rappresenta uno dei problemi più importanti a livello mondiale. La situazione in Italia? Nel nostro Paese sicuramente il maggior vettore di Dengue, che è la zanzara Aedes aegypti, non c'è, non è stata mai recentemente dimostrata in riproduzione autoctona. E questa è una buona notizia. Ma sicuramente ci sono altre specie di zanzare Aedes che stanno invadendo l'Italia. E' il caso ad esempio delle Aedes albopictus", le zanzare tigre, "che hanno una bassa capacità di trasmettere Dengue ma trasmettono Chikungunya. Quindi è situazione di vigilanza quella che dobbiamo avere". E' l'analisi di Andrea Crisanti.

