Crescono gli ascolti de L’almanacco del giorno dopo: Drusilla Foer fa centro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella nostra recensione, dopo la prima puntata de L’almanacco del giorno dopo di Drusilla Foer, vi avevamo detto che il programma di Rai 2 è un ottimo prodotto. Un programma garbato, elegante, molto ironico che per circa 30 minuti intrattiene il pubblico tra nozioni, risate, riflessioni. Da Drusilla ti puoi aspettare di tutto e forse anche questa è la chiave del successo del suo Almanacco che a quanto pare è piaciuto molto al pubblico della rete. Infatti, dopo la prima puntata che si era assestata intorno ai 700 mila spettatori, nel pre serale di ieri, 7 giugno 2022, L’almanacco di Drusilla, ha visto i telespettatori crescere, superando quota 800 mila. E allora si può anche puntare al milione? Va detto che per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella nostra recensione,la prima puntata dedeldi, vi avevamo detto che il programma di Rai 2 è un ottimo prodotto. Un programma garbato, elegante, molto ironico che per circa 30 minuti intrattiene il pubblico tra nozioni, risate, riflessioni. Dati puoi aspettare di tutto e forse anche questa è la chiave del successo del suo Almanacco che a quanto pare è piaciuto molto al pubblico della rete. Infatti,la prima puntata che si era assestata intorno ai 700 mila spettatori, nel pre serale di ieri, 7 giugno 2022,di, ha visto i telespettatori crescere, superando quota 800 mila. E allora si può anche puntare al milione? Va detto che per il ...

