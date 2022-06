Cresce l’attesa per Peaky Blinders 6: chi ha ingannato Tommy Shelby? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cresce l’attesa in tutto il mondo ( Regno Unito a parte, qui la serie è andata in onda nell’aprile del 2022 con ascolti da record) per l’uscita su Netflix della sesta stagione di Peaky Blinders, che sarà poi anche la stagione finale. Ultimo capitolo per la saga di Tommy Shelby e di tutta la sua famiglia e una stagione che si aprirà con la verità, quella che l’uomo vuole a tutti i costi scoprire, dopo il tradimento che si è consumato negli ultimi episodi della stagione 5. Ricorderete infatti, che Tommy ha finto di essere alleato di Mosley e di voler insieme a lui, fare strada nella politica cambiando però questa volta visione e partito, schierandosi dalla parte dei fascisti. In realtà Tommy ha sempre fatto il doppio gioco…Ma una sera, durante il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022)in tutto il mondo ( Regno Unito a parte, qui la serie è andata in onda nell’aprile del 2022 con ascolti da record) per l’uscita su Netflix della sesta stagione di, che sarà poi anche la stagione finale. Ultimo capitolo per la saga die di tutta la sua famiglia e una stagione che si aprirà con la verità, quella che l’uomo vuole a tutti i costi scoprire, dopo il tradimento che si è consumato negli ultimi episodi della stagione 5. Ricorderete infatti, cheha finto di essere alleato di Mosley e di voler insieme a lui, fare strada nella politica cambiando però questa volta visione e partito, schierandosi dalla parte dei fascisti. In realtàha sempre fatto il doppio gioco…Ma una sera, durante il ...

