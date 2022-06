Advertising

TuttoSuRoma : Cremazioni fuori #Roma, abolita la tassa di 220 euro -

leggo.it

Stop alla tariffa da circa 220 euro finora prevista a carico delle famiglie romane per la cremazione delle salmedal cimitero Flaminio. L'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità - 40 voti favorevoli - la delibera di giunta con la quale si cancella definitivamente la tassazione, sospesa durante l'...Punzecchiature, seppure poche, il monito dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, e unprogramma con una ragazza che distribuisce volantini e parla dell'emergenza climatica. Eccolo, ...Stop alla tariffa da circa 220 euro finora prevista a carico delle famiglie romane per la cremazione delle salme fuori dal cimitero Flaminio. L'Assemblea capitolina ha ...Roma - Le famiglie romane non pagheranno più alcuna tariffa - fino a oggi era di circa 220 euro - per la cremazione delle salme dei propri cari fuori dal ...