Covid, ultime news. Bollettino: 22.361 contagi e 80 decessi, calano ricoveri e intensive (Di mercoledì 8 giugno 2022) I tamponi processati sono 188.024 (ieri 233.553), con il tasso di positività che scende lievemente dal 12% all'11,9%. Le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -2) con 18 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano invece 46 pazienti in meno (ieri -111), per un totale di 4.296. "Si metta l'accento sul fatto che stiamo dando gli esami di maturità in maniera regolare, non che abbiamo la mascherina", ha detto a Sky TG24 il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 giugno 2022) I tamponi processati sono 188.024 (ieri 233.553), con il tasso di positività che scende lievemente dal 12% all'11,9%. Le terapiesono 20 in meno (ieri -2) con 18 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano invece 46 pazienti in meno (ieri -111), per un totale di 4.296. "Si metta l'accento sul fatto che stiamo dando gli esami di maturità in maniera regolare, non che abbiamo la mascherina", ha detto a Sky TG24 il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi

