Covid | ultime news Bollettino | 22 361 contagi e 80 decessi | calano ricoveri e intensive

(Di mercoledì 8 giugno 2022) I tamponi processati sono 188.024 (ieri 233.553), con il tasso di positività che scende lievemente dal 12% all'11,9%. Le terapiesono 20 in meno (ieri -2) con 18 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano invece 46 pazienti in meno (ieri -111), per un totale di 4.296. Il Tar del Lazio conferma l'uso obbligatorio delle mascherine per gli studenti durante la maturità. Sono solo "fortemente raccomandate", invece, per accedere ai seggi in occasione delle elezioni comunali e del referendum