Covid oggi Sardegna, 827 contagi e 4 morti: bollettino 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 827 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.296 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 90 (+2) mentre 11.153 sono i casi di isolamento domiciliare (-458). Si registrano 4 decessi: quattro uomini di 70, 75 e due di 85 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna, nella Città Metropolitana di Cagliari, nella provincia di Nuoro e nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna L'articolo proviene da Italia Sera.

