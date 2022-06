Covid oggi Calabria, 503 contagi e 2 morti: bollettino 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 503 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 2 morti. 4.006 i tamponi effettuati, +1.068 guariti, il totale dei decessi nella regione è 2.625. Il bollettino, inoltre, registra -567 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 157) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 503 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 2. 4.006 i tamponi effettuati, +1.068 guariti, il totale dei decessi nella regione è 2.625. Il, inoltre, registra -567 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 157) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Italia Sera.

