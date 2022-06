Covid: oggi 22.361 casi e 80 decessi in Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Sono 22.361 i nuovi casi di coronavirus e 80 i morti registrati in 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 188.024 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 11,9%. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 20 meno di ieri e 199 in totale, e calano i ricoverati con sintomi, che sono 4.296, 46 in meno di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Sono 22.361 i nuovidi coronavirus e 80 i morti registrati in 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 188.024 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 11,9%. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 20 meno di ieri e 199 in totale, e calano i ricoverati con sintomi, che sono 4.296, 46 in meno di ieri.

