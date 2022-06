Advertising

LaStampa : Dal Covid all'Ucraina, l'importante è disinformare: i siti di fake news sulla pandemia ora parlano di guerra.… - ElonMusk4ever : RT @Dayne999: Io ho le mie idee sul Covid, sui vaccini, sulla guerra e su mille altre cose che cozzano pesantemente con il pensiero della m… - zaccog : RT @Dayne999: Io ho le mie idee sul Covid, sui vaccini, sulla guerra e su mille altre cose che cozzano pesantemente con il pensiero della m… - DuccioTessadri : @boni_castellane Mentono con ferocia e senza mai giustificarsi quando scoperti. 'Siamo in guerra' è il non detto.… - andrea_doria : RT @Dayne999: Io ho le mie idee sul Covid, sui vaccini, sulla guerra e su mille altre cose che cozzano pesantemente con il pensiero della m… -

Il Sole 24 ORE

Per il Wall Street Journal laè solo l'ultimo shock, un brusco richiamo alla realtà, ma ... Ilsi stava ritirando, la ripresa mondiale andava forte (con il traino della Cina, allora), e il ...Illascia un segno profondo sugli italiani: per 1 su 2 il prossimo decennio sarà caratterizzato da instabilità e precarietà. Percezione amplificata dallarusso - ucraina, che ha accentuato ... Covid e guerra: un italiano su due pessimista e incerto su futuro - Il Sole 24 ORE Roma, (askanews) - Il Covid lascia un segno profondo sugli italiani: per 1 su 2 il prossimo decennio sarà caratterizzato da instabilità e ...In fiera a Rho 200 mila metri quadrati, 2.175 espositori, il 27% di aziende straniere e 600 giovani del salone Satellite. Le imprese: «Diciamo ciò che sappiamo fare». Il sindaco Sala: «Segnali positiv ...