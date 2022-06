Costa Crociere cerca staff di cucina, 100 assunzioni: quando e come (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Costa Crociere organizza un’intera giornata dedicata alla selezione diretta di nuovo personale che lavorerà nello staff di cucina delle navi battenti italiana della sua flotta. Il ‘recruiting day’, realizzato in collaborazione con LavoroTurismo, società che opera nel settore della ricerca e selezione di personale per il settore del turismo e della ristorazione, si svolgerà il 14 luglio in modalità online. I posti disponibili per le nuove assunzioni sono circa 100 in totale, per diversi ruoli: cuochi (Commis de Cuisine), pasticceri (Commis Pastry, Demi Pastry, Chef de partie Pastry), pizzaioli e casari. quando E come CANDIDARSI, I REQUISITI – L’iscrizione al Recruiting Day può essere effettuata attraverso il sito web ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –organizza un’intera giornata dedicata alla selezione diretta di nuovo personale che lavorerà nellodidelle navi battenti italiana della sua flotta. Il ‘recruiting day’, realizzato in collaborazione con LavoroTurismo, società che opera nel settore della rie selezione di personale per il settore del turismo e della ristorazione, si svolgerà il 14 luglio in modalità online. I posti disponibili per le nuovesono circa 100 in totale, per diversi ruoli: cuochi (Commis de Cuisine), pasticceri (Commis Pastry, Demi Pastry, Chef de partie Pastry), pizzaioli e casari.CANDIDARSI, I REQUISITI – L’iscrizione al Recruiting Day può essere effettuata attraverso il sito web ...

