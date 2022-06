Così Anm | partiti e media boicottano i referendum

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Giuseppe Calderisi, ex parlamentare di Forza Italia, spiega perché è importante andare a votare suisulla giustizia

Advertising

ilGiornale.it

... il Buscetta dell', e lasciare tutto il carrozzonecome è.e le tv "Diciamo che questo pensiero trova sponde neie ...... ex magistrato impresso nei cuori dei grillini, ha...del torto vuol essere favorito Dal referendum sulla giustizia ise ... come denuncia l'; ma l'originalità... Draghi: cambiare i ... "Ecco come Anm, partiti e media boicottano i referendum"