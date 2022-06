Cosa c’è dietro le crescenti minacce della Russia all’Occidente (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le violente frasi contro l’Occidente pronunciate dall’ex presidente russo Dmitry Medvedev sono espressione di un filone che a Mosca va diffondendosi via via di più, nella cerchia di Vladimir Putin. “Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”, le parole affidate a Telegram che da ieri fanno discutere in Europa. Piotr Tolstoj, portavoce aggiunto della Duma – il Parlamento russo – e deputato di Russia Unita, ha dichiarato “Questa volta non torneremo indietro. Inostri elettori sono i primi a chiederci di creare una Grande Russia con l’Ucraina e i nostri alleati bielorussi. Solo così potremo diventare la trave portante di un polo alternativo a quello occidentale”. Come se la consapevolezza di aver rotto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le violente frasi contro l’Occidente pronunciate dall’ex presidente russo Dmitry Medvedev sono espressione di un filone che a Mosca va diffondendosi via via di più, nella cerchia di Vladimir Putin. “Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”, le parole affidate a Telegram che da ieri fanno discutere in Europa. Piotr Tolstoj, portavoce aggiuntoDuma – il Parlamento russo – e deputato diUnita, ha dichiarato “Questa volta non torneremo in. Inostri elettori sono i primi a chiederci di creare una Grandecon l’Ucraina e i nostri alleati bielorussi. Solo così potremo diventare la trave portante di un polo alternativo a quello occidentale”. Come se la consapevolezza di aver rotto ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agi… - troisi_licia : La cosa bella delle serie tv era che duravano poco: 45 min le robe serie, 20 le sitcom. Ora durata imponderabile, 1… - NicolaPorro : Nei Pandora Papers sono contenuti i nomi di centinaia di politici. Tra questi c’è anche #Zelensky, cosa è venuto fu… - tralepagine : RT @gallina_di: Peschiera, il sindaco attacca Lamorgese: 'L'avevamo informata dei rischi, non ha mai risposto' ?? GRAZIE MATTARELLA PER AVER… - Jodas000 : RT @Raziel_cosi: ...e se non sai cosa dire Falla ridere Non c'è niente di più bello di una donna che ride per te #così -