Coronavirus Ragusa, sale il numero dei contagi

Ragusa – Torna a salire il numero dei positivi al covid 19 nel territorio Ragusano. E' quanto annuncia, oggi 8 giugno, il bollettino dell'Asp di Ragusa.

I positivi in totale sono 1604 di cui 1572 si trovano in isolamento domiciliare, 32 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.

I guariti salgono a 93.258 mentre i morti sono fermi a 558. 

Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il Coronavirus: 282.969 tamponi molecolari, 38.462 test sierologici, 866.895 test rapidi per un totale di 1.188.326. 

Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 
49 Acate
33 Chiaramonte Gulfi
106 Comiso
17 Giarratana
98 Ispica
370 Modica
2 Monterosso
143 Pozzallo
460 Ragusa
41 Santa Croce Camerina
81 Scicli
172 Vittoria

