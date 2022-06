Coronavirus | aggiornamento 8 giugno | 2 decessi e 1 830 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 8 giugno 2022) In Campania i positivi al Covid - 19 salgono a 1.724.978 per 1.830su 14.168 test complessivi esaminati in laboratorio (dei quali antigenici 9.451 e molecolari 4.717), 16.754.271 dall'...

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.830 positivi al Covid-19 (1.642 al test antigenico e 188 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore.