Coronavirus | 22 361 nuovi casi e 80 morti Si conferma la ripresa della circolazione virale rispetto alla settimana scorsa

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore sono state 22.361 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 diagnosticate in Italia tra i 188.024 tamponi processati, di cui 134.427 test rapidi. Il tasso di positività è quindi all’11,8%, stabileal 12% di martedì. Le vittime riportate nel bollettino sono 80. Migliora ancora, invece, la situazione negli ospedali con -20 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in un giorno da 18 ingressi e un sensibile calo anche nei reparti ordinari con 46 posti letto in meno occupati. Il confrontole, come già da ieri, segnala un aumentocon 58.955, circa 9mila in più dei 50.195 riportati nel periodo lunedì-mercoledì. Stasi negli ingressi in terapia ...