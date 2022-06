Corona virus: Italia, 628995 attualmente positivi a test (+18 in un giorno) con 167169 decessi (80) e 16769897 guariti (22827). Totale di 17566061 casi (22361) Dati della protezione civile: effettuati 188024 tamponi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 628995 attualmente positivi a test (+18 in un giorno) con 167169 decessi (80) e 16769897 guariti (22827). Totale di 17566061 casi (22361) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 188024 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 giugno 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(+18 in un) con(80) e).di) proviene da Noi Notizie..

