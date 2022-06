Convocati Italia per Inghilterra e Germania: Bonucci e Belotti out (Di mercoledì 8 giugno 2022) . La Nazionale azzurra è rientrata a Coverciano La Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del Ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach. L’elenco dei Convocati Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . La Nazionale azzurra è rientrata a Coverciano La Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardoe Andrea. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del Ct per le sfide con, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach. L’elenco deiPortieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di ...

Advertising

CalcioNews24 : #Italia, i convocati per le prossime 2 partite - sportli26181512 : Volley, su Sky la Nations League maschile: i convocati di De Giorgi per la tappa a Ottawa: Dopo quella femminile, p… - onrugby_it : Italia 7s: i convocati delle squadre femminili e maschili per l’estate ovale - SkySport : Italia, i convocati per la Nations League: Bonucci e Belotti lasciano il ritiro #SkySport #Italia #NationsLeague - sportface2016 : #Scherma, Europei #Antalya 2022: ecco i 25 convocati dell'#Italia -