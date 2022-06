“Controllate! Che vergogna…”. Vera Gemma subito sotto attacco all’Isola dei Famosi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Soleil Sorge e Vera Gemma Isola dei Famosi. Le due ex naufraghe che in edizioni diverse si sono distinte per forza e personalità sono finalmente sbarcate in Honduras nella puntata di lunedì 6 giugno. Annunciate da settimane, le ‘Piratesse’ sono tornate per aiutare i loro naufraghi preferiti. Così, dopo il tradizionale tuffo dall’elicottero in diretta Soleil Sorge e Vera Gemma Isola dei Famosi hanno creato due squadre. Il loro compito è infatti quello di aiutare a vincere la squadra preferita e l’influencer ed ex GF Vip 6 ha subito conquistato una vittoria, confermandosi regina della prova dell’uomo vitruviano, di cui detiene ancora il record. Vera Gemma Isola dei Famosi: “Ha barato” Grazie alla vittoria su ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Soleil Sorge eIsola dei. Le due ex naufraghe che in edizioni diverse si sono distinte per forza e personalità sono finalmente sbarcate in Honduras nella puntata di lunedì 6 giugno. Annunciate da settimane, le ‘Piratesse’ sono tornate per aiutare i loro naufraghi preferiti. Così, dopo il tradizionale tuffo dall’elicottero in diretta Soleil Sorge eIsola deihanno creato due squadre. Il loro compito è infatti quello di aiutare a vincere la squadra preferita e l’influencer ed ex GF Vip 6 haconquistato una vittoria, confermandosi regina della prova dell’uomo vitruviano, di cui detiene ancora il record.Isola dei: “Ha barato” Grazie alla vittoria su ...

Advertising

TiziCip : @M_gabanelli Grazie per l’attenzione. Tuttavia specifico che non sono stata espulsa né tantomeno sono al misto. Con… - nicopigna1 : Cari cartonati, appena arriva #Dybala a Milano controllate che le discoteche siano chiuse e le 'signorine' a letto dopo le 23.!!! - seaebc : RT @y0onk0: comunque raga se trovate foto di un album in tl è ovvio che possano essere di proof dato che stiamo sotto comeback, controllate… - rvbir0bjk : RT @y0onk0: comunque raga se trovate foto di un album in tl è ovvio che possano essere di proof dato che stiamo sotto comeback, controllate… - y0onk0 : comunque raga se trovate foto di un album in tl è ovvio che possano essere di proof dato che stiamo sotto comeback,… -