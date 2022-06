Concorso straordinario bis: servizi utili per l’accesso e come altro titolo, GM, abilitazione, vincoli dopo assunzione, docenti di ruolo. FAQ (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le domande di partecipazione al Concorso straordinario-bis, previsto dal DL n. 73/2021, si possono presentare dal 18 maggio scorso. Pubblichiamo delle FAQ per chiarire i numerosi dubbi dei nostri lettori relativi a: compilazione domanda, servizi utili ai fini dell'accesso e come altro titolo di servizio, titoli accademici e scientifici, graduatorie di merito, assunzione in ruolo e successivi vincoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le domande di partecipazione al-bis, previsto dal DL n. 73/2021, si possono presentare dal 18 maggio scorso. Pubblichiamo delle FAQ per chiarire i numerosi dubbi dei nostri lettori relativi a: compilazione domanda,ai fini dell'accesso edio, titoli accademici e scientifici, graduatorie di merito,ine successivi. L'articolo .

