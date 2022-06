Concorso Azienda Zero Padova, 253 OSS: diario prova orale (Di mercoledì 8 giugno 2022) *aggiornamento del 08/06/2022: pubblicato sul sito dell’Azienda Zero Padova il diario della prova orale del Concorso per 253 OSS, che si terrà a partire dal 20 giugno 2022 e, seguendo il criterio alfabetico, si protrarrà nei giorni successivi fino alla conclusione dell’esame di tutti i candidati ammessi alla prova. diario prova orale *aggiornamento del 02/03/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1 marzo 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Azienda Zero Padova, per il reclutamento di 253 OSS. Leggi l’avviso Nuovo Concorso Azienda Zero Padova per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 8 giugno 2022) *aggiornamento del 08/06/2022: pubblicato sul sito dell’ildelladelper 253 OSS, che si terrà a partire dal 20 giugno 2022 e, seguendo il criterio alfabetico, si protrarrà nei giorni successivi fino alla conclusione dell’esame di tutti i candidati ammessi alla*aggiornamento del 02/03/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1 marzo 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del, per il reclutamento di 253 OSS. Leggi l’avviso Nuovoper ...

