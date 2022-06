Concessioni balneari a Fiumicino, Catini: “Rinnovi, proroghe, scadenze? Siamo allo sbando totale” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – “allo sbando più totale”… Con queste parole Massimiliano Catini responsabile di Azione Fiumicino descrive la situazione in cui versano le Concessioni balneari nel Comune di Fiumicino: “solo una minima parte sono state rinnovate, mentre le altre no”. Questo paradosso si è venuto a creare nel momento in cui la sentenza del Consiglio di Stato lo scorso novembre ha annullato la proroga al 2033: tale estensione sarebbe stata considerata illegittima e contraria al diritto europeo e venne stabilito che le Concessioni balneari dovessero essere riassegnate con gare pubbliche entro due anni. Eppure, qualche regione italiana è riuscita a trovare una soluzione innovativa a questo problema: in Friuli ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– “più”… Con queste parole Massimilianoresponsabile di Azionedescrive la situazione in cui versano lenel Comune di: “solo una minima parte sono state rinnovate, mentre le altre no”. Questo paradosso si è venuto a creare nel momento in cui la sentenza del Consiglio di Stato lo scorso novembre ha annullato la proroga al 2033: tale estensione sarebbe stata considerata illegittima e contraria al diritto europeo e venne stabilito che ledovessero essere riassegnate con gare pubbliche entro due anni. Eppure, qualche regione italiana è riuscita a trovare una soluzione innovativa a questo problema: in Friuli ...

Advertising

PagellaPolitica : Gli stabilimenti #balneari in Italia sono al massimo un terzo della cifra citata da Meloni. Parlare di “espropriazi… - Piu_Europa : Mentre i #balneari, da un lato, si oppongono alla messa a gara, dall'altro continuano a rincarare i prezzi, facendo… - ilfaroonline : Concessioni balneari a Fiumicino, Catini: “Rinnovi, proroghe, scadenze? Siamo allo sbando totale” - Klevis_Gjoka : I Veri Liberali™? sulle concessioni balneari difendono la proprietà statale contro le famiglie che gestiscono le sp… - pennannn : RT @madliber: Ma come faranno spagnoli o francesi che lasciano le spiagge libere per tutti, pulite e coi servizi (medico, bagnino e bagno c… -