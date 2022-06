Concerti dell’estate 2022 | dai Rolling Stones ad Alicia Keys | la carica delle star internazionali

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, idal vivo ripartono alla grande. E anche lesono pronte a invadere l’estate italiana con live in festival, palazzetti e stadi. Dagli Skunk Anansie ai, daai Pearl Jam, nell’estate italiana arriva lapop e rock. Ecco tutto quello che c’è da sapere LE FOTO DELLO STORICO CONCERTO PER LA REGINA, dal concerto per la regina a Milano