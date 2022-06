Con il conto Tot si pagano anche gli F24: ecco il nuovo servizio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tot rafforza ulteriormente la propria anima business integrando tra i propri servizi la possibilità di pagare gli F24, una occasione in più per professionisti e microimprese che potranno aprire il conto business Tot senza pagare nulla fino al 1 settembre. In un comunicato diffuso dalla fintech si legge quanto segue. “L’integrazione nativa dell’F24 al conto aziendale, offerte as-a-Service da Banca Sella, prevede fin da subito la possibilità di pagare i modelli ordinario, semplificato e accise, sia a debito sia a credito in modo istantaneo, e con quietanze di pagamento immediate disponibili”. Pagamento F24 con Tot: tutti i vantaggi In questo modo i liberi professionisti e le microimprese potranno pagare gli F24 tranquillamente e comodamente anche il giorno prima della scadenza. Inoltre, visto il collegamento diretto con le ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tot rafforza ulteriormente la propria anima business integrando tra i propri servizi la possibilità di pagare gli F24, una occasione in più per professionisti e microimprese che potranno aprire ilbusiness Tot senza pagare nulla fino al 1 settembre. In un comunicato diffuso dalla fintech si legge quanto segue. “L’integrazione nativa dell’F24 alaziendale, offerte as-a-Service da Banca Sella, prevede fin da subito la possibilità di pagare i modelli ordinario, semplificato e accise, sia a debito sia a credito in modo istantaneo, e con quietanze di pagamento immediate disponibili”. Pagamento F24 con Tot: tutti i vantaggi In questo modo i liberi professionisti e le microimprese potranno pagare gli F24 tranquillamente e comodamenteil giorno prima della scadenza. Inoltre, visto il collegamento diretto con le ...

