Comunali Pistoia, il centrosinistra tenta la riconquista: con la destra duello su Vicofaro e don Biancalani. Ma i Verdi corrono da soli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il centrodestra unito per tentare di riconfermare l’exploit di 5 anni fa quando Alessandro Tomasi espugnò una delle roccaforti rosse della Toscana. Dall’altra parte il centrosinistra che prova la riconquista ma è diviso sul fronte ambientale: la coalizione non comprende Europa Verde che corre da sola. Pistoia torna al voto e per la corsa a guidare il Comune sono in 8, ma i candidati principali restano tre: il sindaco Tomasi – di Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Lega, Forza Italia e altre due liste civiche -, la candidata del centrosinistra Federica Fratoni, consigliera regionale del Pd, che ha l’appoggio anche di M5s, Psi, Italia Viva e due civiche, e l’esponente di Europa Verde Federico Branchetti. “Abbiamo deciso di continuare quest’opera e finire quello che abbiamo iniziato” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il centrounito perre di riconfermare l’exploit di 5 anni fa quando Alessandro Tomasi espugnò una delle roccaforti rosse della Toscana. Dall’altra parte ilche prova lama è diviso sul fronte ambientale: la coalizione non comprende Europa Verde che corre da sola.torna al voto e per la corsa a guidare il Comune sono in 8, ma i candidati principali restano tre: il sindaco Tomasi – di Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Lega, Forza Italia e altre due liste civiche -, la candidata delFederica Fratoni, consigliera regionale del Pd, che ha l’appoggio anche di M5s, Psi, Italia Viva e due civiche, e l’esponente di Europa Verde Federico Branchetti. “Abbiamo deciso di continuare quest’opera e finire quello che abbiamo iniziato” ...

Advertising

P_R_I_M_A_R_E_P : RT @MarcoRizzoPC: Fine settimana a Pistoia con Roberto Bardi,Partito Comunista,a Genova con Mattia Crucioli,Uniti per la Costituzione e a P… - xiana44698880 : RT @MarcoRizzoPC: Fine settimana a Pistoia con Roberto Bardi,Partito Comunista,a Genova con Mattia Crucioli,Uniti per la Costituzione e a P… - Comune_Pistoia : Interventi a favore delle famiglie i cui figli frequentano i servizi 0–6 comunali e privati - rev_emi : RT @MarcoRizzoPC: Fine settimana a Pistoia con Roberto Bardi,Partito Comunista,a Genova con Mattia Crucioli,Uniti per la Costituzione e a P… - TuttoSuRoma : RT @MarcoRizzoPC: Fine settimana a Pistoia con Roberto Bardi,Partito Comunista,a Genova con Mattia Crucioli,Uniti per la Costituzione e a P… -