Comunali Genova 2022: c'è il ragionevole sospetto che l'opposizione giochi a perdere (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa succede nel suq della politica genovese, a quattro giorni dal voto amministrativo? Niente. A rischio di prendere una cantonata e dilapidare, proprio giocando in casa, quel minimo di credibilità come analista politico che ancora mi resta, azzardo la previsione: Marco Bucci uscirà dalle urne vincitore alla grande (gli ultimi sondaggi ipotizzano un successo già al primo turno), consolidando il radicamento della destra nella città medaglia d'oro della Resistenza, in partnership con Giovanni Toti. Singolare team, in cui il sindaco coltiva la retorica dell'uomo del fare e il presidente della Regione presidia la cassa intercettando finanziamenti; nell'industrializzazione del modello di governo che la precedente gestione di sinistra praticava a livello artigianale. Gli illusionismi e gli affarismi sono gli stessi, cambia solo l'intensità e la professionalità della mala politica. Mentre i ...

